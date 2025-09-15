Un pomeriggio amaro per la W3 Maccarese, che nella seconda giornata del girone A di Eccellenza incassa la prima sconfitta stagionale sul difficile campo dell’Astrea. I padroni di casa, guidati da mister Del Canuto, si impongono per 2-1 in una gara intensa e ben giocata. E specialmente nel primo tempo, quando i biancazzurri hanno messo in seria difficoltà gli avversari. Una sfida andata in scena in orario pomeridiano, causa lavori sul manto erboso dello stadio “Giuseppe Falcone”, ma l’insolito kickoff non ha frenato la determinazione dell’Astrea, scesa in campo con un piglio deciso e propositivo. Nella prima frazione di gioco sono numerose le occasioni create dalla compagine ospitante, trascinata da capitan Corbo e da un ispirato Portone. Serve un super Francabandiera per negare il vantaggio a Tani, autore di una perfetta incornata. Poco dopo è la volta di Corbo e Portone, ma la mira non è delle migliori. Una punizione insidiosa di Raho termina di poco a lato, lasciando il punteggio inchiodato sullo 0-0. Quando gli iniziali 45 minuti sembrano destinati a chiudersi in parità, ecco l’episodio che cambia le sorti dell'incontro: allo scadere, il solito Bussi si avventa su un pallone vagante in area e anticipa tutti, firmando l’1-0 con la freddezza del vero bomber. La ripresa si apre con il raddoppio immediato dell’Astrea: Aprile serve un assist al bacio e Raho lo trasforma con precisione, mettendo il sigillo su una prestazione di grande sostanza. La W3 non si arrende e inizia lentamente a guadagnare metri. Al 60’ è Scarano a tenere a galla i suoi con una splendida parata su punizione di Colace. Mentre, al 70', Andracchio spreca un’occasione colossale da pochi passi. Claps, appena entrato, avrebbe l'opportunità di chiudere i conti, ma il suo destro si alza sopra la traversa. In extremis la squadra ospite trova il guizzo che riaccende le speranze: all’82’ Botti sigla un eurogol che accorcia le distanze. Finale di sofferenza per l’Astrea, che resiste con ordine agli assalti maccaresani, conquistando una vittoria preziosa.

