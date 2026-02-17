Vittoria di carattere, di cuore e di sacrificio per la W3 Maccarese che, nella 25esima giornata del girone A di Eccellenza, piega di misura il Rieti davanti al proprio pubblico. A decidere la sfida è un calcio di rigore trasformato al 22’ del primo tempo da Di Giovanni, freddo dagli undici metri e decisivo nel momento chiave del match. La gara si è confermata dura e maschia, come da previsioni. Ritmi alti, contrasti intensi e poche occasioni nitide, con le due squadre determinate a non concedere spazi. La W3 ha interpretato la partita con grande determinazione, mettendo in campo compattezza e spirito di sacrificio. Dopo il vantaggio, i padroni di casa hanno saputo soffrire e difendere con ordine, respingendo i tentativi di reazione di un Rieti mai domo ma poco incisivo negli ultimi sedici metri. Nella ripresa, in quel dello Stadium, il copione non è cambiato: sfida combattuta, tanti duelli a centrocampo e difese protagoniste. Gli ospiti hanno provato ad alzare il baricentro alla ricerca del pari, ma la retroguardia locale ha retto l’urto con attenzione e determinazione, portando a casa un successo fondamentale. Grazie a questa vittoria la W3 Maccarese sale al 14esiml posto in classifica, conquistando tre punti pesantissimi nella corsa salvezza. Una boccata d’ossigeno importante per mister Di Giovanni e per tutto l’ambiente. Il Rieti, invece, resta fermo al sesto posto, rallentando la propria rincorsa alle posizioni di vertice. Nel prossimo turno la W3 sarà attesa dalla delicata trasferta contro la Roma City, un altro snodo cruciale per il cammino stagionale. Ma intanto, a Maccarese, ci si gode una vittoria costruita con cuore e determinazione.

