Per ora ha completato il suo organico la Viterbese del presidente Salaris che nella giornata di ieri ha annunciato l’arrivo dell’attaccante Francesco Vivacqua. Ieri la presentazione. “La Us Viterbese Calcio è lieta di accogliere in gialloblu Francesco Vivacqua, attaccante classe 1994, che farà parte della rosa per la stagione 2025/2026. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Vivacqua ha maturato importanti esperienze tra Serie C, Serie D e anche all’estero, nella massima serie lettone con lo Spartaks Jurmala. In Italia ha vestito le maglie di Taranto, Picerno, Molfetta, Real Casalnuovo e, nell’ultima stagione, quella del Tivoli Calcio. Proprio con il Tivoli, nell’annata 2024/2025, ha messo a segno 7 gol e fornito 5 assist, confermandosi un profilo offensivo completo, duttile e decisivo nei momenti chiave. Giocatore di talento, visione e sacrificio, Francesco arriva a Viterbo con grande motivazione. Benvenuto nella famiglia gialloblu, Francesco”.

Il gruppo che lunedì inizierà la fase della preparazione che proseguirà sino a mercoledì 13 agosto sui campi del “Vincenzo Rossi” e dello stadio Rocchi è composto dai seguenti giocatori.

Portieri: Luca Bertollini (2000), Nicolò Casagrande Cingolani (2002).

Difensori: Mirko Bugliazzini (2007), Samuele Manca (2007), Marco Crocchianti (1996), Liberato Filosa (1986), Ignacio Valler (2000), Pietro Venditti (2007), Simone Cuffa (2008), Andrea Di Luigi (2008).

Centrocampisti: Alessio Fatati (1989), Matteo Iurato (2000), Edoardo Luciani (2001), Gian Marco Nesta (2000), Alessandro Petruccelli (1999), Antonio Proietti (1997). Riccardo De Angelis (2008).

Attaccanti: Gabriele Carlucci (2002), Giorgio Delogu (2007), Davide Follo (2000) e Tomas Vestenicki (1996), Daniele Angelini (2008), Francesco Vivacqua (1994).

©RIPRODUZIONE RISERVATA