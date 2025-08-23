Ufficiali i gironi e le prime giornate dei campionati di Eccellenza e Promozione dopo la “Festa dei CaIendari” svoltasi a Tivoli Terme ieri mattina.

QUI ECCELLENZA. Girone A di ferro quello dove ci sono Viterbese e Sorianese che se la dovranno vedre contro la corrazzata Pomezia accreditata dagli addetti ai lavori come la super favorita nella corsa al primato che interessa ai gialloblù. Ed oltre a queste due compagini spiccano anche le presenze scontate di Cvitavecchia, Fc Rieti e quella della Roma City altra compagine quotata. Così in campo il 7 settembre per la giornata inaugurale: Boreale-Pomezia, Campus Eur-Salaria Fc, Civitavecchia Calcio-Aurelia Antica Aurelio, Fc Rieti-Viterbese, Grifone Gialloverde-Sporting Nuova Florida, Monti Prenestini-Astrea, Roma City-Aranova, Romulea-Sorianese, W3 Maccarese-Pro Calcio Tor Sapienza. Nella seconda giornata la Viterbese ospiterà la Roma City, mentre la Sorianese riceverà la matricola Monti Prenestini.

Definito anche il quadro delle sfide del turno eliminatorio di Coppa Italia con la presenza della Sorianese che giocherà la gara di domenica prossima 31 agosto contro il Casal Barriera, campo da sorteggiare. La vincente entrerà nel tabellone generale. La Sorianese che oggi alle 10.30 giocherà un incontro amichevole contro il team dell’Atletico Capranica ha ufficializzato nella giornata di ieri gli ingaggi dei giovani classe 2006 Grillo e Coracci.

QUI PROMOZIONE. Ufficiale anche la composizione dei gironi del campionato di Promozione Laziale. Viterbesi tutte inserite nel girone A che partirà al pari degli altri il 21 settembre. Così la prima giornata: Academy Ladispoli-Grifone Calcio, Atletico Capranica-Olimpus Roma, Borgo Palidoro-Atletico Monterano, DuepigrecoRoma-Santa Marinella, Fiumicino-Atletico Cimina, Nuova Pescia Romana-Tarquinia, Pianoscarano-Urbetevere, Real Campagnano-Fonte Meravigliosa, Tolfa-Città di Cerveteri.

Si parte quindi subito con il derby tra Nuova Pescia Romana e Tarquinia. Per il turno preliminare di Coppa l’Atletico Cimina Falisca è stata abbinata con il Real Testaccio. Campo da sorteggiare, squadre in azione domenica prossima.

