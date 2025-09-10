Il Civitavecchia Calcio sbanca il campo del Tor Sapienza per 2-1 e conquista una vittoria fondamentale nei sedicesimi di finale di Coppa Italia Eccellenza. Che non era facile lo si sapeva chiaramente fin dal principio, ma anche sul terreno di gioco dello stadio Castelli le cose non sono andate subito nella direzione giusta per i civitavecchiesi, che sono stati sotto fino a pochi minuti dal triplice fischio finale. Primo tempo con poche occasioni, ma importantissime.

Dopo 15 minuti, ci pensa il capitano dei locali Alessandro a colpire il palo con un gran tiro da fuori. Poco dopo, è la volta di Gagliardi, che sempre da fuori prende la traversa, con la palla che sbatte sulla linea per poi ricadere nuovamente sulla parte alta. No, la fortuna non è proprio dalla parte della Vecchia. A maggior ragione se si considera che, ad inizio ripresa, Mocanu colpisce un'altra volta il montante alto. Il match si sblocca ad un quarto d'ora dal termine.

Percussione indisturbata di Alessandro, col capitano della Pro Calcio che viene steso in area. Per il direttore di gara, nessun dubbio: si tratta di calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Lalli. Aceto intuisce, ma non basta: conclusione potente e angolata, per il vantaggio dei padroni di casa. La Vecchia non ci sta e la ribalta in un batter d'occhio. Prima De Costanzo si conquista un calcio di rigore, che trasforma con grande freddezza. Poi, subito dopo, è l'incornata vincente in area di capitan Funari che fa esultare il settore ospiti.

Triplice fischio e primo atto che va ai nerazzurri. La vittoria esterna mette il Civitavecchia in una posizione di vantaggio in vista del ritorno, in programma mercoledì prossimo al Tamagnini, dove i gialloverdi proveranno a ribaltare il risultato per accedere agli ottavi di finale. Anche con una sconfitta per 1-0 il team diretto da Castagnari sarà certo del passaggio al turno successivo, in quanto in questa competizione sono ancora previsti privilegi per il numero di gol segnati in trasferta.

«Di buono ci prendiamo il risultato – commenta il direttore sportivo Marco Angelocore – la squadra ha offerto una prova di cuore, ma c’è ancora tanto da lavorare per arrivare ai massimi livelli che possiamo esprimere. Il gioco è ancora così così, l’impegno c’è stato, ma siamo ancora un po’ sulle gambe, perché non siamo giunti ancora al completamento della condizione atletica. Ci teniamo questo successo, in queste prime partite è fondamentale ancora di più uscire con un successo in tasca».

@RIPRODUZIONE RISERVATA