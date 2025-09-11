SANTA MARINELLA – “Non luogo a procedere”. Lo ha stabilito la giudice per le indagini preliminari del tribunale di Civitavecchia Viviana Petroselli in merito all'indagine sull'uso dell'auto blu da parte del sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

Lo annuncia lo stesso Tidei attraverso i suoi canali social, al termine dell’udienza preliminare che si è svolta questa mattina. Il primo cittadino, come si ricorderà, era stato accusato di peculato d’uso a seguito della denuncia presentata da quattro consiglieri comunali dopo un esposto anonimo.

La gip ha accolto completamente la richiesta dell'avvocato difensore del sindaco Tidei, Lorenzo Mereu, decidendo per il non luogo a procedere nonostante la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm Alessandro Gentile, oggi sostituito con il dottor Roberto Savelli.

I PUNTI CHIAVE

«La sentenza accoglie pienamente la tesi della difesa, archiviando il caso – spiega il primo cittadino – La decisione della gip si basa su tre punti chiave che hanno smontato le accuse iniziali: danno irrisorio: il presunto danno erariale è stato calcolato in appena 120 euro, una cifra ritenuta insufficiente a giustificare un procedimento penale; assenza di dolo: è stata riconosciuta la buona fede del sindaco, che in passato aveva rifiutato i rimborsi a cui aveva diritto per gli spostamenti casa-lavoro, dimostrando l'assenza di un intento di arricchimento personale; fatti occasionali: le circostanze che hanno portato all'utilizzo dell'auto sono state definite eccezionali, dovute al prolungamento di un consiglio comunale per una premiazione, e non a un uso abituale e improprio del mezzo».

LO SFOGO DEL SINDACO PIETRO TIDEI

«Il giudice ha posto fine ad una speculazione politica che aveva portato il consigliere Fiorelli, allora capo della minoranza, a chiedere ben due consigli straordinari su quello che poi si è rivelato un episodio di nessuna rilevanza penale – commenta il sindaco Tidei - Spero in futuro in un'opposizione più attenta, più accorta, più dialogante e meno strumentalizzata».

LA SODDISFAZIONE DELL’AVVOCATO LORENZO MEREU

Pienamente soddisfatto l'avvocato Mereu per la decisione della giudice che «molto attenta, ha accolto la nostra richiesta. Il fatto non è penalmente rilevante così come abbiamo sostenuto da sempre, facendoci interrogare e chiarendo subito la nostra posizione».

