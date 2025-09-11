SANTA MARINELLA – Il responsabile della lista civica Io Amo Santa Marinella Stefano Marino, protesta per la chiusura del Parco Saffi, per assenza del barista che all’interno dello spazio verde gestisce un’attività di ristoro.

«La notizia ha dell’incredibile – scrive in una nota Marino - a Santa Marinella, con l’attività del bar sospesa, vengono interdetti anche il parco pubblico e i giochi per bambini. Un intero parco comunale che, di fatto, chiude perché il gestore del chiosco va in ferie. Siamo sbalorditi davanti a questa situazione che rappresenta plasticamente la deriva di un’amministrazione che non sa distinguere tra interesse pubblico e gestione privata. Quel parco non è del barista, non è del Comune, ma è della città e dei cittadini.

Questa vicenda è la prova di un concetto distorto di bene comune. Se fossimo al governo della città, il parco resterebbe sempre aperto, garantendo la fruibilità per famiglie, bambini e anziani. Al tempo stesso tuteleremmo l’attività economica del chiosco, garantendo che non venga penalizzata, ma senza sacrificare i diritti dei cittadini. A Santa Marinella serve serietà, il pubblico non può andare in vacanza perché chiude un bar”.

