Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Civitavecchia Calcio, che al “Vittorio Tamagnini” supera 2-1 la Boreale e centra la terza affermazione consecutiva, restando in piena zona playoff e continuando l’inseguimento al secondo posto. La Vecchia di Roberto Macaluso conferma il suo ottimo momento in un clima surreale, con appena 99 spettatori ammessi in tribuna, una situazione che lascia basiti pensando al quadro politico cittadino degli ultimi decenni, di tutti i colori, e pensando all’operato di certe associazioni, ormai più politiche che sportive, che sembrano avere come intenzione quella di fare dispetti e non di risolvere realmente le problematiche che ci sono.

Pronti via e al 2’ i nerazzurri sfiorano il vantaggio: colpo di testa di Fontana, Semprini para. Al 20’ il gol che sblocca la gara: angolo di Fè e incornata vincente di Traditi. Allo scadere del primo tempo arriva il raddoppio: punizione di Traditi e deviazione di Fontana sul secondo palo, undicesimo centro stagionale per il centravanti.

Nella ripresa la Boreale prova a reagire: al 2’ Rendine manca di poco il bersaglio. Al 6’ Avellini si rende protagonista di una cavalcata conclusa con un tiro sul primo palo, ancora Semprini attento. Al 22’ i viola accorciano con Stornelli, complice un controllo non perfetto di Aceto. Nel finale la Vecchia gestisce con maturità e porta a casa tre punti pesantissimi.

Grazie ai risultati negativi di Grifone Gialloverde e Pomezia, il Civitavecchia sale al terzo posto in solitaria, a soli due punti dal Monti Prenestini. Un balzo che certifica la crescita dei civitavecchiesi, rientrati con forza tra le protagoniste del girone.

Soddisfatto mister Macaluso: «Il Civitavecchia ha giocato, secondo me, una buona partita e non ancora ottima, però siamo sulla strada giusta. Non abbiamo rischiato praticamente mai. Abbiamo preso un gol un po’ fortunoso. Potevamo chiuderla e non ci siamo riusciti, però grande sacrificio da parte di tutti ed è la cosa che più mi dà soddisfazione».

Il tecnico sottolinea la solidità del gruppo: «Non siamo in emergenza, anzi qualcuno oggi è andato in tribuna. Con questo modulo giochiamo da tempo, è più un 4-2-3-1 con De Costanzo dietro l’attaccante. L’applicazione là davanti di Fontana e De Costanzo è straordinaria: fanno tanto lavoro e creano occasioni. Dobbiamo migliorare nel controllo della partita, ma stiamo facendo un bel percorso».

In vista della trasferta sul campo del Campus Eur potrebbero mancare Fè e Mocanu per squalifica, ma la rosa ampia – con giocatori come Di Bari, Gagliardi e Cantoni oggi fuori – rappresenta un’arma in più. «Il merito è tutto dei ragazzi, lavorano tanto e sono sempre disponibili ai cambi», conclude Macaluso.

