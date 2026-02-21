CIVITAVECCHIA – Il rinvio della scorsa settimana, dopo un primo momento di polemica e di amarezza, ha lasciato il posto ad ancora più entusiasmo. E così figuranti, associazioni, scuole di danza, istituti comprensivi e realtà varie sono pronte a scendere in piazza per dare vita alla festa di “Io Faro Carnevale”.

La 28^ edizione della manifestazione vedrà quest’anno sette carri sfilare per le vie della città: Animali fantastici, Un mondo arrabbiato, Il signore degli anelli, Dragon Trainer, Moulin Rouge, Coco-la festa messicana e Africa Dream.

Il tema di quest’anno è “Sogno di carnevale” e tutto ruota attorno allo stesso messaggio, con l’idea comune di far vivere alla città una festa ed una magia, dalla partenza alla fine della sfilata.

L’appuntamento è per le 15 a piazzale Piccinato, di fronte alla chiesa del Gedila, da dove il carri si muoveranno per arrivare a viale Garibaldi, percorrendo la mediana, viale Matteotti, via Crispi e scendendo verso il mare.

A partire dalle14 e fino a cessate esigenze verranno adottate una serie di interdizioni e deviazioni veicolari in varie vie cittadine, al fine di garantire la riuscita della manifestazione in sicurezza.

Occhio infine ai divieti di sosta, che scatteranno alle 7 del mattino lungo le strade percorse dalla colorata sfilata e in alcune strade limitrofe, tutte segnalate da giorni con appositi cartelli di divieto di sosta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA