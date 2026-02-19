TOLFA - Caduta di blocchi di tufo dalla Tomba Grande di Pian della Conserva, uno dei siti archeologici più rilevanti del comprensorio tra Allumiere e Tolfa. A segnalare l’episodio è stata Angela Ceccarelli, docente dell’Istituto Comprensivo Tolfa–Allumiere, profonda conoscitrice del territorio e da anni impegnata nella valorizzazione del patrimonio storico-archeologico locale. La segnalazione rilancia l’attenzione sulla necessità di interventi di tutela e manutenzione costante di un’area di grande valore storico, ma anche particolarmente fragile dal punto di vista strutturale e ambientale. Il distaccamento dei blocchi di tufo è un fenomeno che può essere legato ai naturali processi di erosione, alle infiltrazioni d’acqua e agli sbalzi termici che nel tempo indeboliscono la roccia. Episodi di questo tipo, purtroppo, non sono rari nei contesti rupestri dell’Etruria meridionale, ma rappresentano un segnale da non sottovalutare, sia per la sicurezza dei visitatori sia per la conservazione del bene archeologico. Pian della Conserva è una delle necropoli etrusche più significative del territorio dei Monti della Tolfa. L’area, immersa in un contesto naturalistico di grande pregio, conserva numerose tombe scavate nel banco tufaceo, databili tra il IV e il III secolo a.C. L’auspicio è che l’episodio possa favorire un sopralluogo tecnico e una valutazione dello stato di conservazione del sito, per individuare eventuali interventi di messa in sicurezza e di protezione delle strutture più esposte.

