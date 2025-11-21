Il Civitavecchia Calcio ha un nuovo attaccante, che potrebbe alzare il livello tecnico. I nerazzurri hanno stretto l’accordo con Nnamdi Oduamadi. È un colpo da capogiro per la società nerazzurra, vogliosa di fare un campionato di assoluto livello in Eccellenza.

Parliamo di un attaccante conosciuto dagli amanti del calcio regionale, che ha cominciato la stagione con la maglia della Rieti e che nel recente passato ha fatto molto bene con Colleferro e Valmontone. Non solo: ha fatto parte del settore giovanile del Milan, con cui ha debuttato in serie A con mister Pippo Inzaghi, e poi Torino e Brescia.

