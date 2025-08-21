È ufficiale: il calendario della stagione 2023-2024 della Vbc Viterbo, neopromossa in B2 grazie a un eccellente percorso nei playoff della scorsa primavera, è ora disponibile. La squadra del sestetto viterbese si prepara a un’annata caratterizzata da sfide stimolanti e trasferte impegnative, con un girone che si preannuncia equilibrato e competitivo. La prima di campionato vedrà la Vbc Viterbo in trasferta a Roma contro il Green Volley, un confronto atteso per sabato 11 ottobre. Il debutto casalingo, invece, è fissato per il 18 ottobre, quando la compagine viterbese affronterà le sarde della Smeralda Sassari. Il cammino della Vbc proseguirà con diverse partite nelle settimane successive, fino a toccare i momenti salienti della stagione. Le soste nel calendario sono previste soltanto durante le festività natalizie e di fine anno, oltre alla settimana di Pasqua, garantendo così un ritmo sostenuto per tutta la durata della competizione. Con una serie di trasferte particolarmente impegnative, in particolare quelle verso la Sardegna, la Vbc Viterbo dovrà affrontare ogni match con concentrazione e determinazione. L’intero team e i tifosi sono pronti ad accogliere questa nuova avventura sportiva con entusiasmo. Il percorso di quest'anno rappresenta una grande opportunità per la Vbc Viterbo e ci aspettiamo che il lavoro di squadra e il talento messo in campo possano portare a risultati significativi nel campionato.

