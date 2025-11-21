Domani alle ore 18 i rossoneri di coach Pasquinelli riceveranno al PalaSupernova il Latina Basket. Il tecnico fiumicinese ha presentato l'imminente impegno sottolineando vari aspetti determinanti: «Abbiamo sfruttato la pausa per recuperare dal punto di vista fisico e per mettere benzina in vista dell’ultimo mese che sarà molto importante per capire chi siamo davvero e cosa potremo dire in questo campionato. Abbiamo le carte in regola per fare bene, ma dovremo dimostrarlo in campo con lo spirito messo in mostra nelle scorse giornate. L’esempio lampante è la trasferta di Aprilia che con il giusto atteggiamento abbiamo fatto pensare all’esterno che potesse essere una gara semplice per tutti, ed invece Aprilia ha dimostrato tutto il proprio valore, che è evidente, mettendo poi in difficoltà le big del girone. Ciò vuol dire che dobbiamo essere noi bravi nel provare a renderci la vita il più semplice possibile, sapendo che nessuno ci regalerà nulla e che la gara contro Latina di domani sarà ricca di insidie».

