Altra novità in casa Stella Azzurra WeCom-Ortoetruria per la prossima stagione. Il club viterbese ha annunciato l’ingaggio di Ramzi Ousman, classe 2006, 201 centimetri, genitori nativi del Congo, ma nato a Cuorgnè (Torino). È il nuovo giovane lungo che la Stella Azzurra Viterbo ha scelto quest’anno per ampliare il reparto destinato a giocare sotto le plance. Ousman inizia la sua carriera cestistica nelle giovanili di Forno Canavese e dalla stagione 2023 per due anni veste la canotta del Teens Basket Biella, dove ha fatto vedere ottime cose sia in Under 19 che in prima squadra. Pur ancora molto giovane è atleta già apprezzato da numerosi team in quanto estremamente interessante sia per le sue notevoli doti fisiche che per le valide caratteristiche tecniche che esprime. A Ramzi, che indosserà la maglia numero 34, il benvenuto da tutta la WeCom-Ortoetruria.

