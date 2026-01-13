Sconfitta esterna per la W3 Maccarese nella 20esima giornata del girone A di Eccellenza. Sul campo della Sorianese i bianconeri di mister Zappavigna cedono per 3-1 al termine di una gara combattuta, ma indirizzata già nel primo tempo dai padroni di casa. La Sorianese parte con grande intensità e trova subito il doppio vantaggio, grazie alle reti di Bellacima e Fondi, bravi a sfruttare le occasioni create e a punire una W3 troppo disattenta in fase difensiva. Gli ospiti però non si arrendono e riescono ad accorciare le distanze con il nuovo arrivato Belli, a qualche minuto di distanza dall'intervallo. Nella ripresa la W3 Maccarese prova a riorganizzarsi e a cercare il pareggio, ma è ancora la Sorianese a colpire: Polidori chiude definitivamente i conti, firmando il 3-1 che spegne le ambizioni di rimonta avversarie. Nonostante l’impegno e alcuni tentativi nel secondo tempo, la W3 non riesce a portare a casa punti. Con questo successo la compagine vincitrice sale al nono posto in classifica, confermando il buon momento di forma. Situazione più complicata invece per quella perdente, quart’ultima, chiamata ora a reagire immediatamente.

