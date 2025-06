Continua la vocazione per la diffusione del karate “a tutto campo e per ogni età” degli insegnanti titolari della Meiji Kan, che hanno raggiunto un altro risultato speciale, che esula dai risultati ottenuti a livello squisitamente sportivo, e che raggiunge nuove generazioni, che spesso vengono lasciate lontane dal mondo dello sport.

Lo scorso fine settimana, a Firenze, si sono tenuti gli ultimi giorni e l'esame di abilitazione per l'insegnamento del karate , adattato agli atleti di più di 60 anni.

Al corso, tenuto da docenti federali ed insegnanti dello IUSM, erano stati ammessi solamente 12 tecnici della FIK e, tra questi, la Maestra Virginia Pucci.

«E' stata una esperienza che mi ha arricchito molto – dichiara la Maestra Pucci – soprattutto dal punto di vista umano ; io , che ho praticato il karate a livello agonistico per oltre 25 anni , sto “scoprendo” quante meravigliose e diverse applicazioni puo avere questa bellissima arte marziale».

Il karate serve non solo per vincere le medaglie a livello sportivo, ma ad aprire il carattere dei più timidi ad interagire con gli altri, a rispettare le regole del buon vivere civile, ad armonizzare la crescita umana , oltre che fisica dei ragazzi ed ad aiutare le persone anziane a mantenersi in forma .

La palestra di Via Terme di Traiano, presto, aprirà un corso riservato alla Terza Età che, certamente avrà un successo pari ai corsi di pre-karate, (costruito con esercizi specifici per i bambini di 3-4-5 anni), ideati per primi nella nostra città, fin dal 2016.

©RIPRODUZIONE RISERVATA