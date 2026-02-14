Arriva una di quelle partite che non piacciono a mister Vincenzo Di Gabriele, perché possano sembrare facili, ma in realtà sono difficili. Sest’ultima giornata di regular season con un rinvio di 48 ore, perché si gioca lunedì sera alle 21, in una situazione inconsueta.

Al Pala De Angelis arriva la visita dell’Aranova, squadra allenata da Andrea Consalvo, che ha cominciato la stagione all’Atletico e poi si è accasato al gruppo di Fiumicino, che sta lottando disperatamente per ottenere la salvezza, essendo a quattro punti di distacco dalla zona playout. Chi non ha più questi pensieri da tempo è la compagine capitanata da Jacopo Santomassimo, che ha intrecciato un duello con l’Ardea per il comando del girone che potrebbe voler dire una clamorosa seconda promozione consecutiva, questa volta in serie A2.

Il successo ottenuto sul terreno di gioco dello Sporting Hornets ha dato grande impulso ai civitavecchiesi, che hanno dimostrato in tutto l’arco della partita di esserci, nemmeno quando i calabroni hanno provato a rientrare. Questo match farà da preambolo alla doppia trasferta dei rossoblù: prima a Cagliari e poi con la Roma, test per nulla semplici contro avversarie pronte a far bottino in ottica playoff. Il calendario si prevede più dolce, invece, per l’Ardea (Mirafin, Sporting Hornets, Aranova). Per quanto riguarda la formazione, saranno assenti gli squalificati Santomassimo e Cavedal.

«La classifica dell'Aranova è bugiarda – dichiara mister Vincenzo Di Gabriele – sono un'ottima squadra. Il risultato della settimana scorsa colCagliarii neè’ la prova. L’abbiamo preparata bene con allenamenti intensi, dove i ragazzi si sono messi a disposizione in modo esemplare. Chi giocherà sarà pronto alla causa e sono sicuro farà bene. La nostra forza è il gruppo. Ci aspettano 3 partite in 6 giorni e dobbiamo essere intelligenti a pensare ad una gara alla volta, senza pensare a chi andrà in campo. In questo momento non è il singolo che emerge, ma i principi di gioco e il collettivo che abbiamo creato in questo anno».

Futsal Academy-Aranova verrà diretta da Alessandro Naspini di Roma 2 e Manuel Scarpelli di Cassino, mentre il cronometrista sarà Marcovalerio Scagnetto di Roma 2.

