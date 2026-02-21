Dopo la sosta di domenica scorsa con il match tra Ischia e Flaminia Calcio che sarà recuperato il prossimo 4 marzo alle 14,30 torna in azione la Flaminia Calcio che alle 14,30 di domani ospiterà al Madami la formazione sarda dell’Olbia nella gara valida per la 25esima giornata del girone G del campionato di serie D. Si giocherà a porte chiuse per la concomitante sfidata del Carnevale di Civita ed i rossoblù inseguono il successo per consolidare il loro posto nei play off e per continuare la rincorsa su Monastir e Nocerina che la precedono di 5 e tre punti ma con i viterbesi che per l’appunto hanno una gara in meno. Prima del rinvio di sette giorni fa la Flaminia era reduce dal tre vittorie consecutive e Polidori e compagni vogliono quindi confermarsi su questi alti livelli dell’ultimo periodo della stagione. Nessun problema di formazione per mister Nofri che potrebbe quindi riproporre la stessa formazione che prima della sosta si era imposta nella trasferta contro l’Atletico Lodigiani. Dirigono il confronto Marco Targhetta di Castelfranco Veneto che avrà come assistenti Mirco Monaco di Chieti e Daniele Puggina di D’Este. Il programma di questa 25esima giornata, ottava del girone di ritorno è il seguente: giocata oggi Sassari Calcio Latte Dolce-Ischia Calcio. Domani alle 14,15 Sarrabus Ogliastra-Trastevere. Alle 14,30: Atletico Lodigiani-Monastir, Calcio Budoni-Palmese, Cassino Calcio-Albalonga, Flaminia Calcio-Olbia, Montespaccato-Nocerina, Real Monterotondo-Anzio e Valmontone-Scafatese.