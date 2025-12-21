Weekend ricco di emozioni tra Prima e Seconda Categoria, con risultati pesanti in chiave classifica e partite destinate a rimanere impresse.

In Prima Categoria riflettori puntati sul derby di Due Casette, dove la DM84 compie una vera impresa battendo 1-0 la capolista Quartiere Campo dell’Oro. I giallorossi di Francesco Campoli giocano una gara di grande sacrificio e organizzazione, colpendo nel secondo tempo con la rete decisiva di Mauti. Tre punti fondamentali che permettono ai ceriti di allontanarsi dalla zona playout, ora distante quattro lunghezze. Sconfitta indolore per i gialloverdi di Nello Savino, che restano comunque al comando della classifica con un punto di vantaggio sul Vetralla.

Sempre in Prima Categoria, buon pareggio ma con rammarico per il DLF, fermato sull’1-1 sul difficile campo di terra di Bagnaia. I biancoverdi di Flavio Borreale partono forte e passano in vantaggio al 10’ con De Vittoris, sfiorando anche il raddoppio con una traversa. Nella ripresa il Bagnaia cresce e trova il pari all’85’ con Bonazzi, su un episodio contestato. «Nel primo tempo abbiamo giocato a calcio – spiega Borreale – poi ci siamo abbassati troppo. Peccato, ma il punto è prezioso». Il DLF consolida così la propria posizione di centro classifica, mantenendo +5 sulla zona playout.

In Seconda Categoria, giornata memorabile al Gagliardini, dove l’Evergreen firma una rimonta clamorosa battendo il Monterosi 4-3. Avvio shock per i gialloblù, sotto di tre reti per errori difensivi e una punizione che batte Remedi. La scintilla arriva con la punizione deviata di Spinelli (1-3), poi nella ripresa, dopo il cambio tattico di mister Mauro Zampollini, l’inerzia cambia completamente. Bartolini accorcia su rigore, Paolini firma il 3-3 al 90’, prima del capolavoro nel recupero: sponda di Animobono e sinistro al volo di Funari per il 4-3 finale. «Reazione straordinaria, questa vittoria è pesantissima», il commento di Zampollini. Successo che allontana l’Evergreen dalle zone pericolose.

Chiude il quadro la CSL Soccer, protagonista di una vittoria tanto importante quanto tormentata: 2-0 sul campo del Castiglione, primo successo esterno stagionale. Decidono Angieri, al rientro dall’infortunio, e il giovane Colilli con un gran tiro da fuori. Finale surreale: dopo un infortunio e tre espulsioni, la squadra di Tommaso Valente chiude addirittura in sette uomini, protestando duramente per la direzione arbitrale. Grazie anche alle parate decisive di Gloria, il risultato non cambia. CSL a metà classifica e appuntamento al nuovo anno contro il Grotte Santo Stefano.

@RIPRODUZIONE RISERVATA