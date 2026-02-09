La DM 84 torna da Bagnaia con un pareggio per 0-0 che vale soprattutto per la classifica. Il punto conquistato consente infatti ai giallorossi di restare fuori dalla zona play out, mantenendo un margine minimo – appena una lunghezza – sull’area rossa. Un risultato utile in chiave salvezza, anche se ora diventa fondamentale tornare quanto prima alla vittoria, che manca ormai da alcune settimane.

«Contro una rivale diretta per la salvezza direi che abbiamo ottenuto un punto che fa morale. Non posso rimproverare nulla alla squadra: siamo stati in partita per novanta minuti, giocando una buona gara», ha commentato al termine dell’incontro mister Campoli.

La DM 84 ha mostrato compattezza e spirito di sacrificio, qualità indispensabili in questo momento della stagione, ma la classifica resta corta e impone di accelerare il passo. Per questo la prossima sfida diventa già decisiva: domenica, a Due Casette, gli etruschi ospiteranno il Tarkna, formazione di Tarquinia, in uno scontro che mette in palio punti pesantissimi.

Timperi e compagni sanno bene che servirà una prestazione di carattere per provare ad allungare il margine sulla zona play out e dare continuità ai segnali positivi visti nelle ultime uscite. «Sì, domenica non possiamo mancare l’appuntamento con la vittoria. Servono tre punti e quindi daremo il massimo per regalare una gioia ai nostri tifosi e alla dirigenza, sempre al fianco di una squadra che lotta e non molla mai», ha concluso il tecnico giallorosso.

La DM 84 prepara dunque una settimana di lavoro intensa, con l’obiettivo di trasformare i buoni segnali emersi a Bagnaia in una vittoria che potrebbe pesare molto nella corsa salvezza.

