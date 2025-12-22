La 17° edizione di "Natale Insieme, solidarietà in amicizia" illuminerà il Marconi questo pomeriggio.

Da diciassette anni la festa di Natale della Civitavecchia Volley è un evento per scambiarsi gli auguri tra i membri dell'associazione e soprattutto un'occasione per fare del bene ad una famiglia di Civitavecchia che sarà segnalata dalla Caritas. Il ricavato della tombola solidale sarà interamente devoluto in beneficenza per offrire un aiuto concreto e gentile.

Alle 16:30 avrà inizio il torneo di Volley S3 e i percorsi motori dedicati ai più piccoli del Microvolley. A partire dalle 18:00 invece musica, intrattenimento, tombola solidale e gara di torte.

«Cogliamo l'occasione per porgere i nostri auguri di buone feste alla città e ai nostri associati - afferma il direttivo della Civitavecchia Volley - Le feste sono un momento da condividere con calore con le persone che più amiamo e per aprire il nostro cuore all'ascolto e ad aiutare il prossimo. Ringraziamo gli sponsor Comal, Montalto Montaggi, UniCoop Tirreno Sezione Soci Civitavecchia, Maredil e Aebir Green che ci hanno sostenuto nell'organizzazione della diciassettesima edizione di Natale Insieme che è un evento per noi molto sentito. Vi invitiamo a partecipare numerosi».

