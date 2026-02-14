Sarà un fine settimana del tutto inconsueto per la Cpc Centumcellae, giunta alla quinta giornata del campionato di serie C. Domani alle 15.15 i biancorossi saranno in calottina scura alle Cupole di Acilia per il match contro il Villa Aurelia, formazione romana neoretrocessa dopo aver perso il playout lo scorso anno contro la Nc.

Il team diretto da Simone Feoli sta vivendo una stagione particolare: il gioco e le prestazioni in acqua non sono ancora soddisfacenti, mentre i successi ci sono stati, già tre finora, anche se va detto che il calendario, fino a questo momento, non è stato particolarmente proibitivo per Tarantino e compagni. E proprio il capitano sarà assente per motivi personali, fuori di nuovo anche Ballarini.

«Potrebbero esserci pericoli di deconcentrazione – afferma mister Simone Feoli – non siamo più forti, al di là della classifica. I risultati con le squadre già incontrate da tutte e due le squadre dicono che noi abbiamo vinto di misura e loro hanno perso di misura. Pericoli dietro l’angolo. Puntiamo ad accumulare punti salvezza. Ci prepariamo in un campo da padel per giocare in un campo da tennis. I ragazzi ad oggi si sono dimostrati fantastici».

