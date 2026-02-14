Pronti e via, ci siamo, parte la 23esima giornata del girone C di Promozione che propone un incrocio di grande interesse tra il Nettuno e la capolista Fregene. Fischio d’inizio fissato per questa mattina alle ore 11 allo stadio “Franceschi”, teatro di una sfida che può dire molto sia in chiave vertice che per la zona playoff. Gli ospiti, guidati da mister Natalini, arrivano all’appuntamento forti del primato in classifica e del successo per 2-1 ottenuto nell’ultimo turno contro l’Atletico Latina. Una vittoria sofferta ma pesante, che ha confermato solidità e carattere della squadra, capace di gestire i momenti delicati e colpire con cinismo. La formazione biancorossa vuole dare continuità al proprio cammino e difendere la vetta, consapevole che ogni giornata, a questo punto della stagione, può risultare decisiva. Di fronte ci sarà un Nettuno in salute, sesto in graduatoria e galvanizzato dal colpo esterno sul terreno di gioco del Pro Calcio Cecchina, battuto 2-1 al termine di una prova convincente. I padroni di casa puntano a consolidare la propria posizione e a regalare una soddisfazione al pubblico amico, provando a rallentare la corsa fregenese. Al “Franceschi” si preannuncia dunque una gara intensa e combattuta: da una parte la determinazione del Fregene nel voler allungare in testa, dall’altra l’entusiasmo e l’ambizione del club ospitante, deciso a sfruttare il fattore stadio per compiere un’impresa.

