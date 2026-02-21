Domani alle ore 11.15 riflettori puntati sullo stadio Comunale di Cecchina per la 24esima giornata del campionato di Promozione girone C. La capolista Fregene sarà impegnata in trasferta contro la Pro Calcio Cecchina in una sfida che mette in palio punti pesanti per obiettivi diametralmente opposti. La formazione allenata da mister Natalini arriva all’appuntamento forte del primato in classifica e del successo esterno conquistato nell’ultimo turno contro il Nettuno, battuto 2-1 al termine di una gara combattuta e ricca di intensità. Un’affermazione che ha confermato solidità e continuità della squadra biancorossa, determinata a difendere la vetta fino al termine della stagione. Situazione diversa per i padroni di casa della Pro Calcio, attualmente decimi in graduatoria. La squadra locale è reduce dalla pesante sconfitta per 4-0 subita contro il Cisterna, un risultato che ha rallentato la corsa verso una posizione più tranquilla in classifica. Davanti al proprio pubblico, però, i castellani cercheranno il riscatto, consapevoli di affrontare la prima della classe ma pronti a vendere cara la pelle. Il match si preannuncia interessante: da una parte la miglior squadra del girone, chiamata a confermare il proprio ruolo di leader; dall’altra una formazione che vuole rialzarsi e dimostrare il proprio valore tra le mura amiche.

