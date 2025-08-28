Dopo la lunga presenza come socio di Salvatore Gionta, Medaglia d’oro con il “Settebello” di pallanuoto alle Olimpiadi di Roma 1960 e Medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Helsinki 1952, che purtroppo ci ha lasciato un mese fa, onorati dalla presenza della Socia Antonella Bellutti, due volte Medaglia d’oro nel ciclismo su pista alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e Sydney 2000 e già candidata alla presidenza del Coni, in questi giorni l’Associazione nautica Campo di Mare ha il piacere di ospitare Cristiana Conti, Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene 2004, due volte Campione del mondo, quattro volte Campione europeo e per anni trascinatrice della squadra Orizzonte Catania con la quale ha conquistato ben 13 titoli nazionali.

Presenze che hanno onorato ed onorano l’Associazione nautica ove, tra altri, ci sono Campioni quali Piero Italiani, compagno di Squadra di Klaus Di Biasi alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 dove si classificò sesto nel trampolino da tre metri e saltuariamente Gianluca Lamaro, padre del capitano dell’ItalRugby Michele e velista nella classe Soling alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 e Seul 1988 nonché nell’equipaggio del mitico “Moro di Venezia” timonato da Paul Cayard, che fece scoprire agli italiani la vela d’altura conquistando la Louis Vuitton Cup superando nientemeno che New Zealand e disputando la finale dell’America’s Cup contro il fortissimo equipaggio americano dell’imbarcazione America.

Il presidente Celso Caferri, condivide con tutti i soci la soddisfazione per la presenza presso l’Associazione nautica di tanti Campioni che è di esempio e stimolo per le nuove generazioni che frequentano le Scuole di Sport dell’Associazione nautica Campo di Mare.

