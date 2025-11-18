Doppio successo per la seconda squadra senior della Cv Skating, impegnata nella lunghissima trasferta di Palermo.

La formazione cadetta, guidata per l'occasione dal presidente Valentini (in via del tutto eccezionale anche nelle vesti di portiere) ha espugnato il campo siciliano per ben due volte nell'arco del pomeriggio di sabato.

Dapprima ha vinto 5-0, nell'incontro valido per il secondo turno di Coppa Italia, e poi con un faticoso 4-3 nel match valido per l'anticipo di campionato di serie B.

«La trasferta di Palermo è logisticamente molto complicata - spiega il presidente - ma è anche una di quelle più divertenti e che rende onore allo spirito amichevole che si respira in questo sport in queste categorie. Gli amici di Palermo come sempre sono estremamente cordiali ed è un piacere confrontarsi con loro. Faccio i complimenti ai nostri ragazzi presenti: nonostante un roster ridotto all'osso siamo riusciti a vincere entrambe le gare, giocando un hockey intelligente. Non era affatto scontato».

I presenti: Riccardo Valentini, Samuele D'Angelo, Mattia e Gloria Padovan, Giampiero Lucantoni, Laura Giannini. Allenatore: Riccardo Valentini

