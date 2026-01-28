Ci sono voluti i calci di rigore per assegnare la Coppa Italia regionale di Eccellenza 2026 che è stata vinta dalla Boreale ai calci di rigore contro il Ferentino con il punteggio finale di 7-6 con il rigore fatale per i frusinati di Mattarelli. Grandissima l’impresa della formazione romana capace di rimontare per ben due volte nel corso dei tempi regolamentari. Il Ferentino era passato in vantaggio al 5’con Cerioni ed è stato raggiunto al 25’ della ripresa da De Vincenzi. Sempre nel secondo tempo nuovo vantaggio del Ferentino al 37’ con Madonna e quando tutto sembrava indirizzarsi dalla parte dei frusinati è stato Ruggiero a formare all’89esimo la rete del 2-2. Nei supplementari ha prevalso la paura di non perdere e le due squdre si sono giocate la vittoria ai calci di rigore dove la Boreale si è dimostrata più precisa realizzando tutte le conclusioni e conquistando l’ambitissimo e prestigioso trofeo. Complimenti quindi al club viola per il prestigioso trofeo conquistato con il team di mister Palma che adesso proseguirà la sua avventura nel tabellone nazionale della competizione.