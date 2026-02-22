Deludente Cerveteri, battuto in casa dal Tarquinia che torna a sperare nella salvezza diretta. Si conferma l'incubo dei verdeazzurri la squadra tirrenica, che torna a vincere allo stadio Galli, confermando il momento negativo della formazione di mister Ferretti, che era chiamata al riscatto. Dopo il derby perso con il Ladispoli, gli etruschi non si sono più ripresi. Pastorelli e Franceschi regalano una gioia a mister Caputo, sollevato dal successo esterno, un ko per il Cerveteri dopo una gara blanda, priva di mordente. Le reti al 20esimo del primo tempo su punizione di Pastorelli, deviata da un difensore cerite. Il goal del raddoppio al 38esimo del secondo tempo con un rigore siglato da Franceschi. Inutile la rete nel finale su rigore di Patrascu. I cervi, in effetti, hanno fatto meglio nella ripresa, senza essere mai incisivi, bloccati dalla paura. Al termine del match arriva il commento del presidente Andrea Lupi, le cui parole sono piene di amarezza. «Dico che questo è il momento più basso della stagione non tanto per i risultati, quanto per l'atteggiamento – si fa sentire eccome il patron dei verdeazzurri - . Serve più concretezza, siamo nervosi e poco incisivi, dobbiamo guardarci in faccia, far quadrato in questo momento delicato. Vedo una squadra non unita, avremmo potuto raccogliere di più se fossimo stati più lucidi. Non lo siamo stati, bravi agli avversari che ci hanno battuto con merito. In ultimo mi dispiace per i tifosi che non meritano questi risultati». Il Città di Cerveteri non può più permettersi passi falsi. È vero che si trova a +9 dalla salvezza però è anche vero che la prossima giornata non sarà facile per gli uomini di mister Ferretti visto che giocheranno fuori casa con l’Olimpus Roma che vorrà riscattare la trasferta deludente con il Grifone. Più facile il compito, almeno sulla carta, nella successiva con l’Urbetevere di fronte al pubblico amico. Poi altre due trasferta di fila con Grifone Calcio e Fonte Meravigliosa.

