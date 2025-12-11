Un fine settimana intenso per le formazioni dell’Isola Sacra Volley, impegnate in una serie di match che hanno regalato emozioni, conferme e preziose indicazioni in vista del prosieguo della stagione. Prestazione solida e determinata per la Serie C maschile, che supera Nfa Saet con un netto 3-1. I ragazzi di coach Cristini mostrano carattere e qualità, imponendo il proprio ritmo e chiudendo il match senza lasciare spazio a repliche. Un successo prezioso che conferma la crescita del gruppo e alimenta entusiasmo in vista dei prossimi impegni.

Grande prova anche per la Serie D femminile, che si impone per 3-1 sul campo della Fenice. Una gara combattuta, ma condotta con lucidità dalle ragazze dell’Isola Sacra, capaci di mantenere alta l’intensità e portare a casa una vittoria meritata.

Un altro passo avanti in un percorso che continua a dare segnali incoraggianti.

Sfida combattutissima per la Prima Divisione maschile, che trascina la prima della classe ST12 Roma XVI fino al tie-break. Dopo una rimonta entusiasmante, i ragazzi dell’Isola Sacra cedono soltanto nel finale, chiudendo sul 3-2. Nonostante la sconfitta, gli aeroportuali conquistano un punto importante mostrando una prestazione di grande cuore e determinazione.

Turno complicato per la Serie C femminile, che non riesce a trovare il proprio ritmo e si arrende per 3-0 contro Roma Centro. Una partita storta, in cui le ragazze faticano a imporsi nei momenti chiave. La squadra è già proiettata al prossimo appuntamento contro Usd Sales, con l’obiettivo di voltare pagina rapidamente.

