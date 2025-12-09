SANTA MARINELLA - Si è conclusa con un risultato straordinario la prima giornata di apertura de “La Magia del Natale” che si è tenuta al castello di Santa Severa, evento promosso dalla Regione Lazio e organizzato dalla società Laziocrea, che ha registrato oltre seimila visitatori. Un avvio che conferma l’iniziativa come uno degli appuntamenti natalizi più attesi e partecipati della stagione invernale del Lazio appena iniziata. Un afflusso continuo e festoso di famiglie, bambini e visitatori provenienti da tutto il territorio ha animato il borgo e gli spazi del castello trasformati per l’occasione in un vero e proprio villaggio incantato. La pista di ghiaccio, la giostra antica, le luminarie, il presepe artistico e le numerose attività di animazione hanno accompagnato una giornata ricca di emozioni e un’atmosfera natalizia. A testimoniare l’importanza dell’iniziativa, nel corso della giornata si è svolta anche la visita istituzionale dell’assessore alla cultura, pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia della Regione Lazio, Renata Simona Baldassare, accompagnata dal presidente di Laziocrea Marco Buttarelli e da Laura Pastore, consigliera del Cda di Laziocrea. Presenti inoltre il presidente della commissione cultura Luciano Crea, la consigliera regionale Emanuela Mari, il deputato Alessandro Battilocchio e numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, che hanno apprezzato da vicino la qualità del percorso natalizio e la varietà delle attività proposte. Un successo che premia il lavoro condotto per offrire al pubblico un’esperienza immersiva, ricca di scenografie, spettacoli e iniziative dedicate ai più piccoli, nella cornice unica e suggestiva del castello di Santa Severa. L’evento proseguirà per tutto il periodo delle festività, fino al 6 gennaio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA