Fine settimana intenso per l’Isola Sacra Volley, con risultati contrastanti per le formazioni impegnate nei rispettivi campionati. Tra sconfitte esterne e vittorie importanti, le squadre isolane hanno comunque mostrato impegno e carattere in vista della pausa natalizia.

Si ferma la Prima Divisione maschile, sconfitta in trasferta dalla Green Volley con il punteggio di 3-1. Una gara in cui la formazione aeroportuale non è riuscita a esprimere al meglio il proprio gioco, faticando a trovare continuità e cedendo nei momenti chiave dell’incontro, senza riuscire a muovere la classifica.

Ko esterno anche per la Serie D femminile, superata 3-1 sul campo della Salgen Pro Castelnuovo Volley. Nonostante il risultato, la prestazione delle ragazze è stata positiva sotto diversi aspetti: il match si è sviluppato su scambi lunghi ed equilibrati, ma le padrone di casa sono state più concrete nei finali di set, riuscendo a capitalizzare le occasioni decisive.

Sorride invece la Serie C maschile, protagonista di una brillante vittoria esterna per 0-3 contro Pianeta Volley Aprilia. Una prova solida e convincente che consente ai fiumicinesi di conquistare tre punti fondamentali prima della pausa natalizia, confermando il buon momento della squadra.

Successo sofferto ma prezioso anche per la Serie C femminile, che si impone al tie-break contro Rim Sport Cerveteri per 2-3 al termine di una gara combattuta ed equilibrata. Le ragazze dimostrano carattere e lucidità nei momenti decisivi, riuscendo a portare a casa due punti importanti per la classifica.

Un bilancio agrodolce, dunque, per l’Isola Sacra Volley, che guarda ora alla pausa con la consapevolezza di poter crescere ancora e ripartire con rinnovata energia nel prosieguo della stagione.

