VITERBO - Impresa Active Network che, nell'infrasettimanale di ieri, ha battuto il temuto L84 Torino al PalaMaggiore. Nonostante lo stato di emergenza e la lunga trasferta, i viterbesi, hanno battuto i neroverdi per 2-3 con una doppietta di Cesaroni e un goal di Ugherani. Le squalifiche di Curri e Salamone non hanno penalizzato i ragazzi di Monsignori che hanno tirato fuori carattere e cuore per prendere tre punti fondamentali che portano l'Active Network al settimo posto in classifica con un buon distacco dall'Ecocity Genzano. Da valutare le condizioni di Tomas Block che ha ricevuto una botta alla caviglia dirante il match. Prossimo appuntamento in programma il 28 febbraio tra le mrìura amcìiche del Palasport di Orte dove arriverà il Sala Consilina. Nel prossimo turno, i viterbesi, osserveranno il riposo. f.c

©RIPRODUZIONE RISERVATA