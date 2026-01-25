Doveva essere la gara della consapevolezza e della continuità dopo il bel trionfo contro l’Atletico Cimina di Lillo Puccica e invece la domenica va di traverso al Tolfa che dalla trasferta pomeridiana di Canale Monterano, contro l’Atletico, non porta via punti. Il match finisce 1-0 per i padroni di casa che ottengono tre punti vitali per la corsa alla salvezza con un acuto nel secondo tempo di Luberti quando ormai il match sembrava scivolare via verso lo 0-0. I biancorossi per via di questa battuta d’arresto si lasciano superare in classifica dall’Academy Ladispoli di Mastrodonato e il terzo posto, valido per staccare il tagliando dei playoff, ora è lontano 6 punti. Gli uomini di mister Emiliano Cafarelli, ora ottavi in graduatoria nel girone A, non hanno trovato il varco giusto contro un avversario che si giocava davvero tanto e che forse ha dimostrato un atteggiamento più aggressivo, agonisticamente parlando, andando a prendersi tre fondi fondamentali e lottando su ogni pallone.

Domenica prossima c’è il derby tirrenico con il Santa Marinella. Si gioca allo stadio Scoponi e i collinari sognano il riscatto in una sfida che a tutti gli effetti sa di spareggio playoff. Sarà una intensa settimana di preparazione alla gara da parte di entrambe le compagini con i biancorossi alla ricerca della propria identità dopo l’avvento del nuovo tecnico che sta cercando di infondere una nuova mentalità alla squadra.

