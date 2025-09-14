Pari e patta a reti inviolate tra Urbetevere e Tolfa, nel ritorno di Coppa Italia Promozione Lazio andato in scena questa mattina sul campo di via della Pisana. Un 0-0 intenso, sudato e ricco di agonismo che, però, sorride ai ragazzi di mister Michele Micheli, forti del successo per 2-1 conquistato una settimana fa allo Scoponi. È proprio quel risultato a consegnare al Tolfa il pass per il turno successivo, scatenando la gioia di società, staff e tifosi.

La partita non è stata semplice per i biancorossi: l’Urbetevere ha provato fino alla fine a ribaltare la qualificazione, spinta dal calore del pubblico e da una condizione atletica brillante, ma la retroguardia tolfetana ha retto l’urto con ordine e sacrificio, nonostante il caldo soffocante e le tante energie spese.

A fine gara, mister Micheli ha analizzato con onestà la prestazione dei suoi: «Non abbiamo fatto una bella partita – ha commentato – abbiamo sofferto, ma siamo stati squadra. Faceva tanto caldo e loro hanno una freschezza atletica maggiore in questo momento. Non abbiamo giocato come avremmo voluto, ma anche per merito dell’Urbetevere che ha disputato un’ottima gara. Allo stesso tempo siamo contenti per il risultato, perché l’obiettivo era superare il turno e ci siamo riusciti. Sappiamo che dobbiamo migliorare tante cose e speriamo che la prossima partita sia migliore dal punto di vista del gioco. Siamo fiduciosi perché è un periodo di rodaggio e stiamo affrontando anche diverse assenze. Ci sono problemi, ma li stiamo superando piano piano».

Il Tolfa, dunque, esce dal doppio confronto con il sorriso e la consapevolezza di avere ancora ampi margini di crescita. La qualificazione è un’iniezione di fiducia per una squadra che ha dimostrato compattezza, spirito di sacrificio e capacità di soffrire nei momenti più difficili: qualità fondamentali per continuare il cammino in Coppa e affrontare al meglio una stagione che si preannuncia entusiasmante.

