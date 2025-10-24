La sesta giornata del campionato di Promozione Lazio (girone A) vedrà il Tolfa impegnato in anticipo alle ore 17 sul campo del Borgo Palidoro alle Muracciole di Aranova. La gara, inizialmente prevista per domenica, è stata spostata a causa dell’indisponibilità del campo dei padroni di casa, che hanno chiesto e ottenuto di giocare nel pomeriggio di sabato.

Nel frattempo, la società collinare mette a segno un importante colpo di mercato: arriva alla corte di mister Michele Micheli l’attaccante Giovanni Bernardini, classe 2002, capocannoniere dello scorso campionato di Promozione. Dopo l’addio di Moretti e la necessità di trovare un punto di riferimento in avanti, il Tolfa ha deciso di puntare su un profilo giovane ma già affermato, dotato di forza fisica, tecnica e fiuto del gol.

A portarlo in maglia biancorossa è stato l’esperto direttore sportivo Marcello Smacchia, che ha seguito il giocatore a lungo e ha creduto nella sua capacità di integrarsi subito nel progetto.

«Siamo molto soddisfatti di questo innesto – dichiara Smacchia –. Bernardini è un calciatore di spessore tecnico e umano. È giovane ma maturo, con l’istinto del bomber vero. Con lui contiamo di aumentare il peso offensivo e la concretezza sotto porta».

Con il suo arrivo, il Tolfa rafforza l’attacco e guarda con rinnovata fiducia al prosieguo della stagione. Bernardini ha già svolto i primi allenamenti con i nuovi compagni, ricevendo il benvenuto della società e dei tifosi. «Tutta la nostra società ti dà il benvenuto», ha scritto il club in una nota ufficiale.

Il presidente Alessio Vannicola e il suo staff, intanto, lavorano per portare in biancorosso anche un difensore esperto che completi la rosa. «Sabato ci aspetta una gara importante e difficile, da non sottovalutare – aggiunge Smacchia –. La squadra si allena bene, è carica e motivata. Recuperiamo Gianluca Nuti e possiamo contare su Bernardini, una vera prima punta che ci permetterà di giocare meglio le nostre carte. Andiamo a Borgo Palidoro consapevoli della nostra forza e con la voglia di dare tutto fino alla fine».