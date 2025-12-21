Domenica splendida per l’Asd Tolfa Calcio, che conquista una vittoria di enorme valore imponendosi per 3-2 sul campo dell’Olimpus Roma. Un successo pesantissimo in trasferta per i biancorossi, che trovano riscatto e rilancio grazie a un Manuel Vittorini decisivo nel finale, autore di una doppietta che indirizza il match e accende l’entusiasmo dell’ambiente. Sul sintetico dello stadio Gentili A di Roma, i ragazzi di mister Emiliano Cafarelli partono con l’atteggiamento giusto, mostrando fin dalle prime battute personalità, ordine e voglia di portare a casa l’intera posta in palio. Il Tolfa prende in mano il pallino del gioco e costruisce diverse occasioni, trovando il meritato vantaggio intorno alla mezz’ora del primo tempo: è proprio Vittorini a sbloccare il risultato, finalizzando una manovra corale ben costruita. Nel finale della prima frazione arriva però la reazione dei padroni di casa. L’Olimpus Roma, squadra organizzata e con giocatori di qualità, riesce a riequilibrare il match grazie a Iceti, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva dei collinari. Si va così al riposo sull’1-1, con una partita ancora apertissima. La ripresa si apre nuovamente nel segno del Tolfa. I biancorossi tornano in campo con determinazione e, nei primi minuti, trovano il nuovo vantaggio grazie a Pasquini, autore di un gol pesantissimo che sembra indirizzare l’incontro. L’Olimpus, però, non molla: la formazione capitolina, che alla vigilia aveva gli stessi punti in classifica del Tolfa, continua a spingere e riesce a trovare il 2-2 a pochi minuti dal termine, ancora con Iceti, alla sua doppietta personale. Quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva l’episodio che decide la gara: calcio di rigore per il Tolfa. Dal dischetto si presenta Manuel Vittorini, che con grande freddezza spiazza il portiere e firma il 3-2 finale, regalando ai biancorossi tre punti di capitale importanza. Una vittoria che vale molto più del risultato finale. Con questo successo, maturato nella quindicesima giornata di campionato, il Tolfa Calcio sale al sesto posto in classifica nel girone A di Promozione Lazio, portandosi a 21 punti, con un bilancio di 5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, 27 gol realizzati e 26 subiti. Un risultato che consente ai collinari di chiudere nel migliore dei modi il 2025, restando a cinque lunghezze dalla zona playoff e rafforzando fiducia e consapevolezza.

IL COMMENTO DEL TECNICO EMILIANO CAFARELLI. Nel post gara mister Emiliano Caffarelli ha analizzato la partita con soddisfazione e lucidità: «È stata una gara difficile, come immaginavo. Abbiamo affrontato una squadra molto organizzata, con giocatori di grande qualità e un allenatore altrettanto valido. L’Olimpus ha dimostrato di avere idee chiare in tutte le fasi di gioco, dalle palle inattive alla costruzione e allo sviluppo». Il tecnico biancorosso ha poi approfondito la prestazione dei suoi: «Abbiamo fatto una buona partita e siamo sempre stati in vantaggio, ma abbiamo commesso qualche errore banale. Sul primo gol abbiamo concesso un rigore per una leggerezza, su quel tipo di contatto spesso viene fischiato. Sul secondo gol, invece, c’è stata un’ingenuità in un momento in cui sembrava stessimo controllando la gara, dopo aver creato anche altre occasioni». Nonostante le difficoltà il bilancio resta positivo: «Sono molto contento perché la squadra ha fatto ulteriori passi in avanti. In così poco tempo iniziano a vedersi cose interessanti, anche grazie a chi è entrato dalla panchina. Abbiamo diversi infortunati e una condizione fisica ancora precaria, ma oggi era fondamentale portare a casa questa partita». Infine, uno sguardo al futuro: «Nonostante tutte le problematiche, la squadra ha reagito bene e ha battuto un’avversaria molto valida. Sono felice e soddisfatto e spero che questo sia l’inizio di qualcosa di bello in termini di risultati. La disponibilità dei ragazzi l’ho trovata subito. Ora la pausa natalizia sarà importante per recuperare uomini ed energie e lavorare sia sul piano fisico che sui concetti di gioco».

Il 2026 si aprirà con la penultima giornata del girone di andata, che vedrà il Tolfa tornare tra le mura amiche dello stadio Scoponi per affrontare l’Urbetevere, fanalino di coda del girone. Un’occasione importante per dare continuità ai risultati e consolidare ulteriormente una classifica che ora sorride ai biancorossi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA