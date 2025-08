Si è chiusa la 18esima edizione del memorial Mirko Zinno, in memoria del giovane di Cerveteri venuto a mancare molti anni fa. Come da tradizione, ogni estate, amici e familiari gli dedicato una giornata di calcio, sul campo in cui Mirko ha tirato i primi calci con la maglia dell'FCA, allenato da Stefano De Santis, che era sul campo ad arbitrare.

La famiglia, composta dal padre Ezio e la mamma Maria, ha voluto ringraziare tutti, a partire dalla famiglia Lupi per l'ospitalità. Molto ha fatto il comune di Cerveteri, l'assessore Manuele Maria Parroccini che si è dimostrato sensibile a queste iniziative che hanno l'obiettivo di non far dimenticare. Le squadre in campo erano 4, c'erano giocatori che hanno sostenuto tutte le edizione, il che la dice lunga sul legame che rimane duraturo e continuo.