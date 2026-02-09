La stagione attuale del Real Fabrica segna un importante punto di svolt e dopo nove turni privi di successi con 4 pareggi e 4 sconfitte la squadra di mister Lucchetti ha regalato ai propri tifosi una prestazione memorabile contro il Montegrappa, affrontando gli avversari con determinazione e incisività e vincendo per 7-1. Il match, disputato nel contesto dell'ultima giornata di campionato di Serie A2 Elite ha visto il Real Fabrica dominare sin dai primi minuti. La squadra ha chiuso il primo tempo con un punteggio di 3-0, grazie alle reti di Gines Vega, Sbarra e Triglia, che hanno mostrato una potenza offensiva invidiabile. Nel secondo tempo, la squadra ha ulteriormente consolidato il proprio vantaggio, segnando un altro gol con il prolifico Triglia, seguito dalle realizzazioni di Stentella, Debetio e Relandini, portando il punteggio finale a 7-1. È evidente come ogni tentativo da parte del Montegrappa di rientrare in partita, utilizzando il portiere di movimento, sia stato vanificato dalla solidità difensiva e dall'efficacia offensiva del Real. Questo trionfo non solo rappresenta una boccata d'ossigeno per la squadra, ma la proietta anche lontano dalle ultime due posizioni della classifica, quelle che conducono alla retrocessione diretta. Attualmente, il Real si trova a un solo punto dal Montegrappa e, in caso di eventuali playout, risulta fondamentale superare questa formazione. La salvezza diretta appare a sei punti di distanza, ma la prossima sfida contro la Dolomiti Energia Rovereto si preannuncia cruciale. Affrontare questo incontro con la stessa determinazione e intensità mostrata contro il Montegrappa sarà essenziale per mantenere vive le speranze di conquista di una posizione sicura in classifica. In conclusione, il Real Fabrica ha dimostrato di avere le capacità per rialzarsi dopo una fase lunga e ava inizio di stagione difficile. La recente vittoria rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento degli obiettivi stagionali, e la squadra dovrà continuare a lavorare con impegno per confermare questa ritrovata efficacia nei prossimi confronti ad iniziare da quello di sabato sul campo del Rovereto.

