Il Quartiere Campo Dell’Oro torna a brillare al Vittorio Tamagnini, imponendosi con un netto 4-0 sul Bagnaia. Dopo la sconfitta nel derby, i gialloverdi di Nello Savino reagiscono con una prestazione impeccabile, firmata da Rasi, Vaitovich, Cherubini e Consoli. Una vittoria che conferma la qualità del gruppo e permette al QCO di restare a soli due punti dalla vetta, rilanciando le ambizioni di alta classifica.

Il tecnico Savino commenta: «La prova è stata buona, sia come approccio mentale che tattico. Primo tempo ad alta intensità, nella ripresa abbiamo leggermente abbassato il ritmo senza rischiare nulla, gestendo bene la partita. Complimenti ai ragazzi».

Il presidente Quagliata aggiunge: «È stato un altro fine settimana scoppiettante. Complimenti ai ragazzi, allo staff e alla società. Dedico questo bel weekend a un mio carissimo amico».

Il DLF esce sconfitto 2-1 dal campo di Montefiascone, in una gara intensa condizionata da diverse assenze. A sbloccare il match è Di Riso al 31’, ma nella ripresa il Montefiascone ribalta il risultato con Thiam e Medori. Nonostante l’emergenza, la squadra di Borreale resta in partita fino alla fine, mostrando generosità. Giannini e Esposito sfiorano il gol nei primi minuti, mentre Rocchetti si distingue con alcuni interventi decisivi. Il DLF rimane a metà classifica, continuando la corsa verso una salvezza tranquilla.

La Csl Soccer torna a vincere in grande stile: 5-0 sul Valentano. Nel primo tempo Stefanini porta in vantaggio i rossoblù su punizione, poi Stazi raddoppia di testa. Nella ripresa arriva l’assolo: Esposito firma il tris, Memmoli il quarto gol e Presutti chiude la festa con il quinto. Una vittoria convincente che rilancia la squadra di Valente in classifica e conferma la loro capacità di dominare le partite con gioco e concretezza.

Amaro risultato invece per l’Evergreen, sconfitto 3-1 a Ronciglione dalla Vicus. Animobono porta in vantaggio i gialloblù dopo un lungo predominio, ma il pareggio e il sorpasso arrivano nel finale, con il 3-1 conclusivo su contropiede a tempo scaduto dopo una punizione a favore dell’Evergreen.

Il tecnico Zampollini commenta: «Siamo amareggiati, ma abbiamo fatto il miglior primo tempo della stagione. Nel secondo siamo calati e la partita è diventata di occasioni da entrambe le parti. Questa prestazione ci dà risposte importanti: per essere protagonisti in alta classifica dobbiamo crescere in personalità e condizione fisica. Dopodiché tutto sarà possibile in un campionato equilibrato, dove tutti possono vincere o perdere».

