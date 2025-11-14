S. MARINELLA – E’ stata inaugurata questa mattina, la nuova scalinata che conduce da via Barone Marincola al parcheggio dell’Ex Fungo. Un traguardo importante per questa città, presentato come il primo atto di un ambizioso progetto che mira a trasformare l'intera area in una grande piazza centrale con nuovi parcheggi.

Presenti all'evento gli amministratori comunali, che hanno espresso soddisfazione per l'intervento, evidenziando il ruolo cruciale del vice Sindaco Andrea Amanati nella concezione e realizzazione dell’opera. Il sindaco Pietro Tidei ha sintetizzato l'importanza del progetto, sottolineando che la scalinata, ora illuminata e pienamente accessibile, è solo un punto di partenza.

“Il vice sindaco Amanati – ha detto Tidei - è stato l'autore di queste opere e ha avuto l'idea di coprire l'attuale parcheggio per realizzare una grande piazza sopra di esso”.

Il Sindaco ha poi illustrato i piani futuri. “Con 600mila euro della Regione e forse altrettanti fondi nostri, realizzeremo un grande parcheggio coperto e sopra verrà una grande piazza di circa settemila metri quadrati. Abbatteremo questo muro e la piazza scenderà con una gradinata di tre metri. Esproprieremo un’ulteriore area, creando un parcheggio libero quello inferiore e uno a pagamento quello superiore. Sarà la soluzione definitiva per i parcheggi del centro storico e ridaremo dignità a questa piazza che era obiettivamente deprimente. Oggi abbiamo inaugurato il primo tratto di un grande progetto”.

Il presidente del consiglio Emanuele Minghella, ha espresso la sua attenzione per l'area. “Complimenti ad Amanati per l’eccellente operato – ha sottolineato Minghella - per me questo deve essere il centro della città, il punto focale su cui far sviluppare la parte economica, culturale e turistica. Oggi siamo partiti dal metterla in sicurezza e mettere anche la scalinata a disposizione, a norma ed è illuminata. Un passo avanti nei confronti di qualcosa che è ferma da tanti anni”. Il delegato al turismo Alessio Manuelli, ha posto l'accento sulla necessità di spazi per grandi eventi. “Mi associo ai ringraziamenti ad Amanati – afferma Manuelli - l’idea di questa piazza secondo me è importante perché anche con gli eventi estivi appena trascorsi ci siamo resi conto che Santa Marinella non ha degli spazi idonei ad ospitare degli eventi di grande portata. Una grande piazza, dedicata anche a questo, è un altro aspetto importante che può far diventare questo posto un luogo assolutamente valido”. La consigliera Paola Fratarcangeli ha parlato di riqualificazione e orgoglio. “Senza dubbio è un'opera di riqualificazione che offre una maggiore accessibilità e fruibilità al parcheggio. Con il progetto futuro di trasformare questa zona in una piazza che possa essere al centro delle attività socio-culturali del Comune, ci rende speranzosi e orgogliosi. Questo è un primo passo, il muro è bellissimo, visto dall'esterno sembra veramente di entrare in una villa comunale. Questi sono i primi passi che ci porteranno al compimento della progettazione di questo nuovo spazio che aggregherà la città”. La consigliera Caterina Frezza ha voluto ringraziare in particolare il vice Sindaco. “Grazie Andrea, hai avuto delle idee eccellenti, continua così”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA