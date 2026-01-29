Grande soddisfazione in casa Pqp Volley: la Serie D maschile conquista la Coppa Acsi, imponendosi nella finale e coronando una stagione vissuta da protagonista. Un successo che va oltre il risultato del campo e che premia un gruppo capace di crescere partita dopo partita, unendo qualità tecniche, sacrificio e un forte spirito di squadra. L’ennesima dimostrazione della solidità del Pqp, che ha affrontato l’appuntamento decisivo con determinazione e lucidità, gestendo i momenti chiave del match e mostrando grande compattezza. Un percorso costruito nel tempo, grazie al lavoro quotidiano in palestra e alla costanza dimostrata lungo tutta la competizione.

COS’È LA COPPA ACSI. La Coppa Acsi è una manifestazione organizzata dall’Acsi (Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero), ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. La competizione coinvolge società dilettantistiche di alto livello e rappresenta un importante palcoscenico per il volley territoriale, valorizzando lo sport come strumento di aggregazione, crescita e condivisione dei valori sportivi. Vincere la Coppa Acsi significa affermarsi in un contesto competitivo e ben strutturato, dando prestigio al lavoro svolto dalla società e dal gruppo squadra. Il merito di questo traguardo va ai giocatori, protagonisti in campo, allo staff tecnico, che ha saputo guidare e far crescere il gruppo, e a tutti coloro che hanno sostenuto la squadra fino all’ultimo punto: dirigenti, tifosi e famiglie.

