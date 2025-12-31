Santa Marinella si prepara a vivere un fine settimana di grande futsal, ospitando le Final Four della Coppa Italia – fase regionale di Serie C1 maschile e Serie C femminile. Sabato 3 e domenica 4 gennaio il Pala De Angelis sarà il palcoscenico di una manifestazione di assoluto prestigio, che metterà di fronte alcune tra le realtà più competitive del panorama laziale, molte delle quali in piena corsa per il salto di categoria.

Il programma di sabato prossimo si aprirà con le semifinali del torneo femminile: alle ore 12 scenderanno in campo Progetto Futsal e Lady Cisterna, seguite alle 14.30 dalla sfida tra Fb5 e Time Sport. Nel pomeriggio spazio alla Serie C1 maschile, con Buenaonda-Forte Colleferro alle 17 e Sanvitese-Gap alle 19.30. Domenica sarà il giorno delle finali: alle 15 si assegnerà la Coppa Italia femminile, mentre alle 17.45 andrà in scena la finalissima maschile.

In palio non ci sarà solo il trofeo regionale, ma anche l’accesso alla fase nazionale della Coppa Italia, traguardo di grande valore per tutte le squadre partecipanti. Un evento che porta Santa Marinella a diventare punto di riferimento del futsal laziale: proprio per consentirne il regolare svolgimento, il Santa Severa ha rinviato la gara di Serie C2 contro il Vignanello al 14 gennaio, lasciando il Pala De Angelis interamente dedicato a un weekend che si annuncia come una vera festa dello sport.

