Coppa disciplina per la formazione del Ladispoli Women, consegnata nella sede del comitato regionale dal presidente Avvantaggiato. Il dg Persi e il dirigente Fabio Ciampa sono stati accolti nella sede del comitato, ricevendo le congratulazioni per il lavoro che stanno svolgendo con impegno e professionalità. "Un riconoscimento che premia il lavoro del club e dell'intero staff. Con la squadra femminile stiamo puntando a far crescere le ragazze, dandogli dei valori, che sono alla base del nostro progetto», ha spiegato Fabio Ciampa.