La cura Mastrodonato funziona. Esordio in panchina e successo per 3-2 del suo Ladispoli contro DuepigrecoRoma. Un match rocambolesco e ricco di emozioni ma alla fine il risultato per quanto visto sul rettangolo verde è quello più giusto. L’Academy va meglio in trasferta dove ha collezionato 7 punti in 3 gare. Di fronte al proprio pubblico invece ha sempre perso. I 4 in dubbio non vengono recuperati. In difesa non ce la fa Barilaro, in mezzo al campo out Stanzione e D’Angeli mentre in attacco Pelizzi resta a casa per una caviglia malconcia. L’avvio non è dei migliori per i tirrenici perché dopo nemmeno 10 minuti vanno sotto. L’arbitro fischia un fallo in area di rigore su Russo e lo stesso giocatore in maglia numero 10 fa centro spiazzando Somma. Gli ospiti non demordono e dopo qualche sortita offensiva raggiungono il pari con Modesti al 36’, abile a chiudere il triangolo con La Rosa. I ladispolani giocano in scioltezza e Modesti insacca ancora sugli sviluppi di un corner colpendo il pallone di testa. Al 42’ ghiotta chance per La Rosa che a tu per tu con il portiere si divora il tris. Si chiude qui una prima frazione di gioco più che movimentata. Nella ripresa i romani restano in inferiorità per l’espulsione di Martiriggiano. Gli undici di Mastrodonato provano a chiuderla e invece arriva il 2-2 di Rossetti direttamente su punizione: la sfera rimbalza a terra e beffa Somma. Quando sembra finita ci pensa Barros da quasi 40 metri con un pallonetto chirurgico dopo un rinvio errato del portiere Barbaro e fa esplodere la festa rossoblu. Academy che tornerà in campo mercoledì all’Angelo Sale nell’andata di Coppa Italia contro Montesacro gasato dopo la vittoria per 3-1 con il Villalba nel proprio girone di Promozione.

IL TABELLINO. DuepigrecoRoma: Barbaro, Baffoni, Gregorini, Gubbiotto (44’ st Sgherri), Martiriggiano, Natalucci, Donnini (12’ st Maccari), Luciano (47’ pt Rossetti), Pietrini, Russo (33’ st Giannone), Reginella (17’ st Aquino). A disposizione: Hoffmann, Luberti, Cippone, Bellei. Allenatore: Montella.

Ladispoli: Somma, Urbani, Facecchia, Barros, Da Soller (41’ st Giranelli), Cruciani, Gafuri (35’ st Felici), Tasselli, Modesti, La Rosa (24’ st Rodio), Guerra. A disposizione: Di Donato, Villani, Tutore, Cecchinelli, Romagnoli, Fortuna. Allenatore: Mastrodonato.

Arbitro: Martino di Roma 1. Assistenti: Manciagli ed Elia entrambi di Ostia Lido.

Reti: 10’ pt Russo (D), 36’ pt e 44’ pt Modesti, 28’ st Rossetti (D), 41’ Barros (L).

NOTE. Espulso al 10’ st Martiriggiano per somma di ammonizioni. Ammoniti: Russo (D); Gafuri, Da Soller e Somma (L).

©RIPRODUZIONE RISERVATA