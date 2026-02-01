Doveva vincere per proseguire la marcia verso il terzo posto e per portare a 10 i risultati utili consecutivi. Missione compiuta per il Ladispoli che batte 2-1 l’Atletico Monterano al cardiopalma perché la rete del successo di Modesti arriva al fotofinish di una gara comunque equilibrata. Il bomber, già ammonito, esulta togliendosi la maglia e viene espulso: non ci sarà domenica col Santa Marinella. Intanto l’Academy si gode i 3 punti e al derby ci penserà in settimana. Fuori gioco nel riscaldamento Guerra e al suo posto mister Mastrodonato opta per Rodio, scelta molto coraggiosa. La formazione vede Somma in porta, al centro della difesa Cruciani e Urbani, ai lati Gafuri e De Marco. Sulla mediana il play D’Angeli con il supporto di Parravano e Villani. Modesti punta centrale, Fortuna a sinistra e Rodio dall’altra. Il primo tempo parte a rilento con le due squadre che si studiano. Al 10’ grande chance per gli ospiti con Vincenzo che calcia da pochi passi ma non è preciso e si fa pure male dopo il tiro: esce dopo qualche minuto. Al 24’ ancora Monterano avanti, Luberti riceve e prova a far male ma il diagonale sfiora il palo alla destra di Somma. Si sveglia l’Academy al 34’ quando Tasselli vede Modesti che non inquadra il bersaglio. Poi ancora Modesti su assist di Fortuna ci prova senza esito. Il primo tempo si chiude qui.

Nella ripresa il primo squillo del Monterano è con Ravoni che impensierisce Somma. All’11’ pasticcio difensivo dell’Atletico Monterano, Rodio capisce e si fionda sul pallone e con un pregevole pallonetto supera il portiere bruciato nello scatto dal numero 7. Tanti cambi da una parte e dall’altra, i ladispolani cercano di amministrare ma al 37’ commettono un’ingenuità. La palla resta fuori area, nessuno la prende e Bresciani ne approfitta siglando la rete dell’1-1 con un piattone dalla lunga distanza. Il Ladispoli prova l’assalto finale. C’è un corner, Procesi compie un miracolo, sulla respinta però c’è Modesti che insacca facendo esplodere l’Angelo Sale.

IL TABELLINO. Ladispoli: Somma, Gafuri, De Marco, Parravano (42’ st Evora), Urbani, Cruciani, Rodio (35’ st Sabbatini), D’Angeli, Modesti, Fortuna, Tasselli (15’ st Cecchinelli). A disposizione: Manetti, Villani, Da Sollier, Botteghelli, Barillaro. Allenatore: Mastrodonato.

Atletico Monterano: Procesi, Montironi (15’ st Garofalo), Marani D., Molinaro (21’ st De Santis), Vincenzo (16’ st Ilies), Martorelli, Luberti, Liberati, Bresciani, Ravoni (44’ st Bugiantella), Vecchiotti (34’ st Spada). A disposizione: Marani M., Formica, Giovani, Leo. Allenatore: Moroni

Arbitro: Fabian Bura di Roma 1. Assistenti: Palleschi e Belgiovine entrambi di Roma2.

Reti: 11’ st Rodio (L), 37’ st Bresciani (A); 48’ st Modesti (L).

NOTE. Espulso al 46’ st Modesti (L) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Fortuna (L); Bresciani, Montironi e Luberti (A).

©RIPRODUZIONE RISERVATA