Trenta minuti senza rischiare, anzi molto propositivi per il Ladispoli vicino al gol del vantaggio con La Rosa sugli sviluppi di un corner. Poi il buio, e il Santa Marinella pronto ad approfittarne e calare il poker in faccia ai tifosi rossoblu. Un ko che fa davvero male ad una squadra che in casa, nelle prime tre giornata di campionato, ha sempre perso. L’unico sussulto nel derby col Cerveteri: troppo poco per poter sperare in grande. Il gol di Cerroni ha messo in difficoltà l’Academy che nel secondo tempo si è sciolta come il burro. Il raddoppio è arrivato con Luchetti su assist bellissimo di tacco di Cerroni, poi quest’ultimo ha timbrato con una conclusione al volo che è valsa il prezzo del biglietto. Il quarto gol di Mariani su punizione anche se l’episodio è stato molto contestato dai padroni di casa per il pallone non trattenuto da Somma ma, forse, in campo. A fine gara è arrivato il commento del direttore sportivo, Simone Di Iorio. In settimana previsto un incontro tra giocatori e società. Non tira una buona aria e la posizione di mister Mastrecchia non è così solida. «Vedremo, in settimana ci saranno provvedimenti – dichiara Di Iorio – peccato perché i primi trenta minuti avevamo giocato bene, poi quel gol è stata una doccia gelata ma siamo andati subito fuori giri. Comunque non è tutto da buttare, siamo agli ottavi di Coppa. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare»