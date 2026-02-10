È tempo di Coppa per il Ladispoli che vuole voltare pagina mettendosi alle spalle subito il ko di Santa Marinella in campionato. Domani (alle 15) è in programma l’andata dei quarti di finale con la Polisportiva De Rossi, formazione che nel girone D di Promozione ha 3 punti in più dei tirrenici anche se sembra tagliata fuori per i playoff a differenza dell’Academy. Il ritorno si disputerà all’Angelo Sale il 25 febbraio. Mister Quinto Mastrodonato non avrà a disposizione Damiano Fortuna squalificato proprio come domenica scorsa. Ma tornerà invece il bomber Edoardo Modesti. In queste ore ha parlato il capitano rossoblu invitando alla prudenza contro un’avversaria ostica.

«Dopo la sconfitta di Santa Marinella – dice Leonardo Cruciani – è importante avere subito un altro incontro per riprendersi. Siamo stati un po' sfortunati negli episodi ed eravamo rimaneggiati. Con la Polisportiva De Rossi sarà tosta comunque, li abbiamo studiati e giocano molto bene. Hanno una grande organizzazione con un allenatore preparato. Sappiamo benissimo che non sarà facile. Dobbiamo usare la testa e pensare che la qualificazione si gioca in 180 minuti. Bisogna dare tutto ed essere intelligenti considerando appunto che c’è anche il ritorno a Ladispoli».

Un Ladispoli in fondo a questa competizione significa rievocare il passato. È il 2003 quando in Eccellenza gli uomini allenati da Fronti vinsero la Coppa regionale e poi quella nazionale andando in Serie D. Ma società e giocatori vogliono restare con i piedi per terra pensando ad un gradino alla volta.

