Una passeggiata di salute per il Ladispoli in rosa che si è sbarazzato per 19-0 del Viterbo ormai fuori dai giochi in questo campionato. Ma il match clou delle ragazze di Catia Perigli sarà sicuramente quello di domenica contro Jem’S Soccer. Le ladispolane si giocano una buona fetta di campionato perché perdere significherebbe compromettere il cammino che porta ai playoff. Il ko con Liberi Nantes ha complicato non poco le cose. Un risultato positivo, al contrario, rilancerebbe le rossoblu che intanto si godono i 3 punti con le viterbesi. Boccanfuso realizza un poker, quattro ne mette a segno anche Tamagnini, tris invece per Tesoro. Poi doppietta per Cammareri e per Isopi, ad iscrivere il proprio nome sul tabellino anche Iannetti, Contadellucci, Anania e Gianni. Sarà un periodo particolarmente intenso per le ladispolane in campo anche domenica 21 dicembre a Roma contro Jem’S Soccer nella Coppa Lazio, partita ininfluente perché Iannetti e compagne sono già fuori dalla competizione. Martedì 23 dicembre prestigioso test amichevole contro la Lazio Primavera a Cerveteri. Il 29, a Ladispoli, altra gara della Juniores contro Viterbo. Perigli non vuole mollare la concentrazione per poi giocarsi tutto all’inizio del nuovo anno. E la società sta correndo ai ripari perfezionando l’acquisto di nuove quattro giocatrici.

