Serviva come il pane per la vittoria per il Kaysra non solo per rilanciarsi in classifica ma per spezzare il periodo nero dopo sconfitte e pareggi. Stavolta gli uomini di mister Graniero si impongono fuori casa a Blera per 2-0 grazie ai gol di Cocco e Castelletti. Formazione fisica quella scelta dal tecnico ma si vede sin da subito la volontà di cerveterani di cercare i tre punti. Al 10’ l’attaccante Ferro sfiora il gol ma l'estremo difensore di casa con una prodezza smanaccia la palla in angolo. Passano 5 minuti e Troiani di testa coglie la traversa superiore sugli sviluppi di calcio d'angolo. È un monologo degli etruschi con il bomber Esposito vera spina nei fianchi dei viterbesi anche se il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Nella ripresa il Kaysra va alla ricerca del gol partita che arriva al 25' con il neo acquisto Cocco subentrato pochi minuti prima a Ferro che di tacco spedisce la palla alle spalle dell'incolpevole portiere avversario dedicando il gol alla compagna presente sugli spalti. Il raddoppio arriva al 40' quando Bonafede approfitta di un’uscita maldestra dell’estremo difensore del Blera, affida la palla a Castelletti che da oltre 30 metri fa centro mettendo in cassaforte il risultato. Domenica al Galli arriva il Fregene. Un match che vale tantissimo per il Kaysra.

@RIPRODUZIONE RISERVATA