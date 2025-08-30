Da lunedì scatterà il Graniero “bis”. Motori caldi anche per il Kaysra in Seconda categoria pronta a disputare un campionato importante, dopo una campagna acquisti di assoluto livello. Paraschiv e Ferro, entrambi approdati dall’Atletico Monterano dopo l’ascesa in Promozione. Restando nel reparto offensivo, oltre alle conferme di Morlando, Musa, Coda, il club cerveterano ha chiuso le varie trattative con Arseni ed Esposito.

A centrocampo molti innesti: Calabresi, Cenciarini, Giallanza, Murgante, Marra e la conferma dell’esperto Vignaroli. In difesa presentati Barone, Bonafede (una conferma), Caraccia, Castelletti, D'Ercole, Dolente D., Dolente M., Mele, Olivetti e Troiani. Tra i pali Antonini, Ginesi e Rasicci. Luca Bresciani e Marco Giorgi saranno i collaboratori del mister e Francesco Cavalieri il preparatore con il direttore sportivo Tonino Graniero che ha lavorato tutta l’estate per completare il mosaico durante la stagione estiva.

«Un progetto serio ed importante – dice il ds del Kaysra – i ragazzi non vedono l’ora di iniziare e questo credo sia un aspetto positivo, oltre al fatto che l’ambiente è sano, così come il gruppo. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una stagione entusiasmante. È vero che annoveriamo dei nomi importanti per la Seconda categoria ma dobbiamo tenere sempre a mente il fatto che nel calcio nessuno ti regala nulla, anzi ogni domenica dovremo scendere in campo con il massimo impegno senza rilassarci mai».

